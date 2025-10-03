CULTURA

Música i cinema a La Brúixola

La nostra companya d'Europa FM Marta Lozano ens porta tota l'actualitat musical i el cinèfil Juan Torres ens proposa pel·lícules sobre viatges en el temps

Redacción

Barcelona |

La setmana vinent, el 7 d'octubre, coneixerem els guanyadors dels premis Nobel d'enguany. Per retre un homenatge aquest reconeixement, el cineasta Juan Torres ens porta tres pel·lícules amb tres protagonistes que n'han guanyat un. Per una banda, la història del matemàtic John Nash que queda plasmada a la pel·lícula "Una ment meravellosa" de Ron Howard; també "Darkest Hour" la pel·lícula de Joe Wright, que explica la figura de Winston Churchill i el seu paper a la Segona Guerra Mundial; i per últim, "Oppenheimer" que no va guanyar un premi nobel, però es va dicutir si ho hauria d'haver fet.

La Marta Lozano, per la seva banda, ens repassa l'agenda musical de la setmana. L'ocupen els noms del Festival-B, amb figures com Amaia, Judeline i Alizz al cartell, l'artista Delaossa i, per últim, el cantant Manuel Carrasco. En l'apartat on repassem l'actualitat del sector els noms protagonistes son els de Bad Bunny, Lola Young i la Selena Gómez.

