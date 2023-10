Avui hem inaugurat la secció de Museus dins de la secció 'Històries de Barcelona'. Una secció on, de la mà del Gerard Sanz, coneixem els museus de Barcelona que trascendeixen de l'art. Museus que, sense tenir ni la pintura, ni el disseny ni l'escultura com a reclams, ens ofereixen descobrir mons ben diferents. El primer museu que hem conegut és el Museu de la Xocolata. Ubicat al carrer Comerç 36, prop del Parc de la Ciutadella, ofereix una visita breu però molt enriquidora, on els tècnics fan un pas per la història del cacau i les seves variants. Hem fet una 'visita radiofònica' per la seva exposició de la mà de la seva directora, Marta Tañà, que ens ha explicat els orígens del museu, on està ubicat (es tracta d'un enclau històric) i què hi podem fer, veure i fins i tot menjar.