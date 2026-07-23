Montserrat i Montsant se sumen als espais naturals tancats per l'alt risc d'incendi

Els Agents Rurals han ampliat aquest dijous les restriccions d'accés als espais naturals de Catalunya a causa de l'elevat risc d'incendi forestal derivat de les altes temperatures i la baixa humitat acumulades durant els darrers dies. A partir d'ara, també queda restringit l'accés al Parc Natural de Montserrat i al Parc Natural de la Serra de Montsant, que se sumen als espais ja afectats de la Vall de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell-Marmellar i els dos sectors del Montsec. Segons ha explicat el sotsinspector i cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Pasalaigua, la decisió respon a una situació de "perill extrem d'incendi" provocada per la combinació de temperatures molt elevades, humitats baixes i unes condicions meteorològiques especialment adverses. Actualment, el nivell 4 del Pla Alfa —el màxim grau d'alerta per incendi forestal— està activat en 156 municipis de 20 comarques catalanes, mentre que el nivell 3 afecta 463 municipis més.
En les zones amb restriccions d'accés, no es permet l'entrada de persones ni la circulació motoritzada per protegir tant la població com el medi natural. En el cas de Montserrat, els Agents Rurals han precisat que el monestir continua obert i accessible tant per carretera com a través del cremallera i l'aeri. La restricció afecta exclusivament la resta de l'espai natural, inclosos camins i senders. Pasalaigua ha subratllat que l'objectiu principal és evitar qualsevol activitat que pugui originar un incendi, fins i tot accions quotidianes com cuinar en un entorn forestal o fer reparacions de maquinària.