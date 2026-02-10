“Hi ha moltes Annes”: el cost emocional del caos de Rodalies

Els usuaris de Rodalies tornen a pagar un dia més el preu d’unes infraestructures que no aguanten. Són un desastre a totes llums i una prova en són els fets que hem viscut les darreres setmanes a les vies. Al programa La Ciutat, Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, ha valorat la situació, el futur del servei i les conseqüències que tot plegat té en la salut dels passatgers habituals. Diu que tot i l’acord entre els sindicats majoritaris i el Ministeri de Transports, el servei no s'arreglarà miraculosament. Tot i això, reconeix que és "una passa endavant", encara que tímida. I adverteix: "No és l’únic problema que té Rodalies. Hi ha sindicats minoritaris a Catalunya que no han signat l’acord i això pot tornar a generar afectacions.".
Limitacions de velocitat: un mal necessari?
La sorpresa de la setmana ha estat la reducció sobtada de la velocitat màxima de tots els trens —incloent-hi alta velocitat— per motius de seguretat. Gómez considera que, si hi ha limitacions, és “per alguna raó”. Tot i això, confia que pugui ser "un punt d’inflexió per començar a millorar.". La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies tem, però, que un cop la xarxa s’estabilitzi, s’aturi l’impuls inversor i es torni a caure en la deixadesa que ha portat al "col·lapse actual".
El traspàs del servei: solució o miratge?
Davant la pregunta sobre si el traspàs de Rodalies a la Generalitat és la solució definitiva, Gómez és prudent: "Ningú ho pot saber al 100%. Jo hi estic a favor, perquè la gestió propera ajuda a conèixer el territori i les necessitats.". Tot i això, recorda que moltes línies —com les que ella utilitza des de Tarragona— no es transferiran perquè són d’interès general de l’Estat. Sigui com sigui, creu imprescindible que Generalitat i el Govern central treballin coordinadament perquè el sistema no continuï degradant-se.