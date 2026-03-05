CONFLICTE A L'ORIENT MITJÀ

Jaume Duch: "El retorn dels ciutadans depèn de la reobertura progressiva de l’espai aeri"

A 'La Brúixola' parlem amb Jaume Duch, conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de Catalunya, sobre la situació dels catalans atrapats en països afectats pel conflicte i sobre les conseqüències polítiques i comercials a escala europea

Redacción

Barcelona |

El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de Catalunya, Jaume Duch, explica que actualment hi ha registrats uns 6.000 catalans que viuen habitualment en països implicats en el conflicte, tot i que la xifra real d’afectats pot ser més alta. També hi ha persones que hi han quedat atrapades de manera circumstancial, com turistes, viatgers de negocis o passatgers en trànsit que feien escala en aeroports de la zona.

Duch subratlla que el procés de repatriació depèn sobretot del "Ministeri d’Afers Exteriors i dels consolats espanyols, que coordinen els retorns amb vols comercials" i, en alguns casos, amb "avions de l’exèrcit". La reobertura progressiva de l’espai aeri està permetent reprendre alguns vols, tot i que la situació continua condicionada per l’evolució del conflicte i per les garanties de seguretat.

El conseller recomana als catalans que encara es troben a la zona que es registrin al consolat corresponent, que "mantinguin la calma i que segueixin les indicacions de les autoritats". Des de Brussel·les, on ha participat al Comitè Europeu de les Regions, Duch també ha abordat les possibles "repercussions comercials del conflicte" i ha recordat que la "política comercial depèn de la Unió Europea", de manera que qualsevol mesura contra Espanya afectaria el conjunt de la UE.

