“Millorar el tracte a la gent gran passa per incrementar el personal a les residències”

El 19 de desembre de 2011, les Nacions Unides van reconèixer l'abús i el maltractament envers les persones grans com un problema social mundial que afecta la salut i els drets humans de milions de persones i una qüestió que mereix l'atenció de tota la comunitat internacional. Segons la Declaració de Toronto per a la Prevenció Global del Maltractament de la Gent Gran de 2002, el maltractament envers les persones grans es defineix com l’acció única o repetida, o la manca d'una resposta adequada, que causi danys o angoixa a una persona gran i que tingui lloc dins de qualsevol relació on existeixi una expectativa de confiança.