Messi y el Mundial

Para Messi más que para nadie es una enorme reválida y la última prueba de fuego de poder coronarse como campeón del mundo y tener un palmarés igual al de Diego armando Maradona en cuanto importancia de títulos. A Messi solo le falta la guinda ese pastel, que es el mejor palmarés futbolístico que haya tenido nunca ningún jugador. Pero no será fácil. Da la sensación de que Lionel llega en un gran momento de forma, de confianza y de madurez a la cita. Tras una temporada por debajo de su nivel habitual el primer año en el PSG, en la actualidad está volviendo a verse la mejor versión del genio argentino que ha liderado a la albiceleste en los últimos años y que mantiene un récord de imbatibilidad de más de 35 partidos en los últimos tiempos. No hay más que ver el último amistoso de ayer ante Emiratos Árabes donde arrollaron a la selección local por 0-5 con otro gol y asistencia del rosarino. A poco que el resto de jugadores acompañen a Messi en esta cita, estamos hablando de un serio candidato a la consecución del título.

No hay ningún jugador más diferencial que el en el torneo por más que Mbappé, Benzema Neymar u otras de las estrellas estén a un nivel importante . Hay quien dice que el fútbol está en deuda con Messi el fútbol de los mundiales, pero habido tantos jugadores que no lo han conquistado, que sería entendible que un futbolista tan impresionante como él se retire sin este título. No mancharía para nada una trayectoria absolutamente impresionante, e irrepetible.

Ganar un mundial no es nada fácil, se tienen quedar un cúmulo de circunstancias y de unirse muchos factores que deben favorecer al equipo vencedor.

Si todos esos factores se unen Messi podría coronarse campeón del mundo pero hay selecciones como Brasil o Francia que tienen otros elementos superiores, más jugadores de calidad que Argentina . Más variedad de estrellas.

Si Messi es el Messi de casi siempre, que nadie dude que estará en la lucha por el título, y muy, muy cerca de campeonar.