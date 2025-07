Les mestres de les escoles bressol de Barcelona protesten contra la substitució de places per educadores

Les mestres de les escoles bressol municipals de Barcelona han alçat avui la seva veu contra la decisió de l'Ajuntament de substituir unes 200 places vacants de mestres per educadores tècniques en educació infantil.

La protesta ha començat a les 10:30 h davant la seu de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), a la plaça d’Espanya. Les mestres han estat acompanyades per famílies, grups de tabals i geganters, en una mobilització que ha volgut fer visible el rebuig a una mesura que consideren perjudicial per a les professionals.

Segons denuncien, aquesta substitució deixarà més de 250 mestres interines sense possibilitat de fer substitucions, fet que pot afectar la continuïtat i estabilitat dels equips educatius.

L’Ajuntament, per la seva banda, ha defensat la decisió assegurant que no es tracta d’una retallada de plantilla, sinó d’un canvi en els perfils professionals per tal de redimensionar els equips, d’acord amb el decret vigent.

Les mestres i les famílies demanen a l’executiu de Jaume Collboni que reconsideri la mesura i mantingui les places de mestres.