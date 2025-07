Barcelona ja es prepara per veure créixer el germà petit de l’Anella Olímpica

L’Ajuntament treu a concurs aquest dijous l’adjudicació de les obres, que costaran uns 70 milions d’euros i aniran a càrrec de BSM, l’empresa que explota els terrenys. El nou Sant Jordi Club, ara un annex del Palau, multiplicarà per 5 el seu espai i per 3 la seva capacitat.

"Es tracta d'un projecte molt ambiciós, no només per la seva magnitud sinó perquè a nivel arquitectònic haurà d'estar en sintonia amb el conjunt de l'Anella Olímpica", apunta la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet. Sobre el futur recinte, assegura que disposarà a de 16.500 metres quadrats davant els 3.000 actuals. Un increment que els permetrà acollir fins a 9.000 espectadors, gairebé el triple que l'aforament permès fins ara.

I ens referim al germà petit en quant a dimensions. Si fos pel volum d'esdeveniments que acullen juntament amb l'Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi, el petit dels tres se sitúa en primera posició. Aquest 2025, ha acollit 44 de es 94 actuacions celebrades en aquests 3 espais. Els darrers 2 anys, ha estat l'escenari escollit per dur a terme 170 concerts, de les quals un 80% del públic ha estat local. Per això, Bonet parla "d’una transformació per als barcelonins".

Les obres començaran el 2027 i estaran enllestides el 2029. Durant aquests dos anys, però, no podrà acollir cap concert.