La menopausa avui dia

A banda dels seus efectes a nivell físic, la menopausa segueix tenint un gran impacte psicològic en les dones que la pateixen. Aprofitant el Dia Mundial de la Menopausa, n'hem parlat amb la psicòloga especialitzada en el cicle menstrual Yolanda Garcia, amb qui hem fet un anàlisi de la situació actual, la imatge que genera avui dia, hem analitzat si hi ha hagut algun canvi en positiu al voltant d'aquesta imatge i què podem fer perque, poc a poc, deixi de ser un tema tabú, també entre les dones, i com es pot preparar psicològicament una dona per l'arribada de la menopausa.