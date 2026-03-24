Martín Berasategui impulsa una nova etapa del Barcelona Culinary Hub amb un model formatiu d’excel·lència

El Barcelona Culinary Hub, l'escola superior de gastronomia adscrita a la Universitat de Barcelona, inicia una nova etapa marcada per l’arribada de la filosofia culinària de Martín Berasategui. El cuiner, que acumula més estrelles Michelin que cap altre a l’Estat, s’ha aliat amb Planeta Formación y Universidades per reforçar el projecte acadèmic i preparar-lo per als reptes de la gastronomia del futur.
Durant la presentació, Berasategui s’ha mostrat il·lusionat i orgullós de poder transmetre la seva experiència a les noves generacions de professionals. L’objectiu és consolidar el centre com un referent internacional en formació gastronòmica, combinant innovació, tècnica i creativitat.
El projecte comptarà amb la direcció tècnica del xef francès Philippe Labbé, que serà l’encarregat de traslladar al centre el model formatiu que ha convertit Berasategui en un dels cuiners més reconeguts del món. El centre, situat a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, compta amb 130 docents, alumnes de 40 nacionalitats i 800 m2 de cuines i aules de pràctiques.
L’acte de presentació ha reunit diverses autoritats institucionals, entre elles el president de la Generalitat, Salvador Illa, el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, i el president del Grup Planeta, José Creuheras, que han volgut donar suport a l'impuls de la formació gastronòmica d’alt nivell a Catalunya.