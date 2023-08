Manel Domínguez: “Hauríem d’eliminar dels diccionaris el concepte de tercera edat. El futur ha de ser intergeneracional”

L'any 2050, les persones majors de seixanta-cinc anys representaran un 21% de la humanitat. En aquest context, es proposa un canvi de paradigma amb l'objectiu d'abandonar la idea de la tercera edat i potenciar l'empoderament dels sèniors. El Doctor Manel Domínguez assegura que "una persona s'ha de poder jubilar quan vulgui, no quan decideixi l'estat" i afegeix que "la jubilació és un dret, però no una obligació". Domínguez lamenta que "el talent sènior ha quedat a un costat" i reconeix la importància del paper dels joves per millorar en aquest aspecte. Considera, per tant, que "el futur ha de ser intergeneracional"