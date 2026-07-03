L’oposició carrega contra Collboni per la mort de l’adolescent a la Sagrera

L’oposició ha advertit que “la violència s’està normalitzant als carrers” de Barcelona, mentre que Jaume Collboni “mira cap a una altra banda”. Els grups municipals han conclòs que l’homicidi “confirma el fracàs dels que tenen la responsabilitat de garantir la seguretat”.
El líder de Junts per Barcelona, Jordi Martí, ha exigit l’alcalde de Barcelona a “recuperar la seguretat a la ciutat”. “Collboni ha perdut el control, està superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde”, ha afirmat.
Des del Partit Popular, fins i tot, han reclamat les dimissions de la consellera d’Interior, Núria Parlon; i del tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle. “Quan algú no fa bé la seva feina, se’ls acomiada”, ha sentenciat el líder del PP al consistori, Daniel Sirera.
Per la seva banda, Vox troba Barcelona “fora de control per la incompetència del PSC”. El president del grup municipal de Vox, Gonzalo de Oro, ha reclamat un “alcalde valent que posi ordre ja”.
Des del bloc de l’esquerra, en canvi, no demanen dimissions, però si que troben “insuficient” les mesures per evitar crims d’aquest tipus.
La líder municipal d’ERC, Elisenda Alamany, ha assenyalat que “no es pot normalitzar una mort per bala cada 15 dies a Barcelona”. “Demanem a Collboni que deixi d'amagar-se darrere del PSC i demani a la Generalitat que posi els recursos de seguretat a la capital catalana”, ha exigit Alamany.
Barcelona en Comú, de la seva banda, ha qualificat d’“insuficient” la resposta de l’alcalde per fiar-ho tot a la policia. “Enèsima promesa de mà dura i un cop més confia que la mà dura resoldre un conflicte complex”, ha criticat el regidor Marc Serra.
“L'experiència de les bandes ens demostra que per respondre-hi cal invertir més recursos en mediació, prevenció i actuació comunitària”, ha indicat.