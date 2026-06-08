VISITA PAPA LLEÓ XIV

Lleó XIV irromp al Congrés amb un missatge contra la polarització política abans de visitar Catalunya

L’expert Sergio Rodríguez destaca l’aposta del pontífex per una política “fonamentada en la moral” i anticipa una visita a Catalunya centrada en la dimensió social i cultural.

Lola Surribas

Barcelona |

El papa Lleó XIV ha fet història amb el seu primer discurs al Congrés dels Diputats, on ha defensat el diàleg polític i ha advertit que “la pluralitat política no hauria de degenerar en desqualificació permanent”. Així ho ha explicat en declaracions a "La Brúixola" Sergio Rodríguez López-Ros, professor de la Universitat CEU Abat Oliba, especialista en informació vaticana i ex consultor de la Santa Seu i la CEE.

El discurs, que ha rebut una ovació de set minuts, també ha abordat temes com la immigració, el rearmament, l’avortament i l’eutanàsia. L’expert Sergio Rodríguez ha destacat que el Papa proposa “una política fonamentada en la moral” i orientada a “sumar opinions per arribar a punts de convergència” i evitar “una societat polaritzada”. El professor ha remarcat que aquestes posicions poden incomodar tant partits de dreta com d’esquerra: “Sobre immigració, clarament no agrada a partits com Vox; i sobre eutanasia o avortament, tampoc a sectors de l’esquerra”. Tot i això, ha remarcat que el fil conductor del missatge és “la dignitat de la vida” i la defensa dels més vulnerables. Rodríguez explica que l'actual Papa "és una barreja entre Benet XVI i Joan Pau II, però amb un estil més proper, com un papa que llegeix els diaris i viu la quotidianitat”.

Sobre la visita a Catalunya, Rodríguez preveu un enfocament més social i cultural, amb especial protagonisme de Barcelona i la figura de Gaudí.

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