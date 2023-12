Les histories que s'amaguen sotre els números

Un cop de sort que s'ha fet esperar

El segon premi, dotat amb 1.250.000 euros la sèrie, ha caigut principalment a Galícia, però també ha arribat a Catalunya. Concretament, a Sant Joan Despí.

En aquest municipi del Baix Llobregat s’ha venut una sèrie d’aquest segon premi. L’ha venut la Montse, una venedora de loteria de 63 anys que en fa 25 que treballa a l’administració Brujita Montse. Fins ara, però, mai havia repartit cap premi de Nadal. Aquest any tenia clar que passaria: "Sabia que seria per Nadal o per la loteria del Nen... De fet, al gener tornarem a repartir sort", ha assegurat.

La Montse s’ha mostrat molt emocionada per haver donat una alegria als seus clients, que són veïns i fins i tot amics. Assegura que la seva és una clientela "molt fidel". Segur que, després del segon premi d'enguany, ho serà encara més l’any que ve.

El número especialitat de la casa

Un dels municipis catalans que ha tingut més sort en aquest sorteig de Nadal ha estat Granollers, al Vallès Oriental. Allà ha tocat gairebé íntegrament un quart premi, amb 200.000 euros per a cada sèrie. L’encarregada de repartir sort ha estat l’administració de loteria La Rueca, que ha venut 166 sèries del número 41.147. Això es tradueix en ni més ni menys que 33 milions d’euros. L’Esperanza, una de les responsables d’aquesta administració, celebra que hagi estat premiat el número més especial per a ells.

I per què el 41.147? Doncs hi ha una història al darrere... Resulta que, fa anys, en una visita a Madrid, van perdre l’autobús 147. Per culpa d’això, no van arribar a temps de comprar el número que volien i que després acabaria sent el guanyador. A partir d’aleshores, es van fer seu el número 147, que avui els ha portat sort.

Però, per a l’Esperanza, el més important és que el premi hagi tocat als seus veïns, gent de classe treballadora. Amb tot, avui, aquesta venedora ha fet honor al seu nom.

Arribar i moldre

Hi ha administracions de loteria que fa anys que reparteixen sort... i n'hi ha d'altres que tot just acaben de començar. Per a algunes d'aquestes, ha estat arribar i moldre. Avui en tenim dos exemples.

L'administració el Diamant Blau de Salt, a la província de Girona, va obrir fa només un mes i mig. Avui, per tant, ha debutat al sorteig de Nadal... i ho ha fet per la porta gran. Ha repartit 130 sèries d'un cinquè premi, el número 92.023. Dit d'una altra manera, ha repartit gairebé 8 milions d'euros.

I una de les altres administracions que debuten enguany és la que es troba a la riera Figuera Mayor, número 10, de Mataró. A més, han repartit el mateix cinquè premi que a Salt.

Fa un any que venen loteria i la sort del debutant els ha somrigut. Els hem trucat tan bon punt s’ha cantat el número i la felicitat era màxima. De fet, ja tenien controlada fins i tot la quantitat repartida.

Lluny de casa

Per contra, l’administració Loterías Jerónimo, ubicada al barri de Bellvitge de l’Hospitalet ha repartit 2 cinquens premis. Uan sèrie per cada número, però el 37038 amaga una història per explicar.

L’Òscar, que reconeix ser la primera vegada que ven dos premis de la loteria de Nadal, fa 10 anys que ho fa des del mateix punt. Ens parla que és un barri humil, treballador, i amb arrels familiars fora de Catalunya. I és que darrer número premiat ha estat una petició expressa de la gent. Prové d’un intercanvi amb una administració de Lugo ja que molts veïns volien quedar-se amb un troç de la seva Galícia.