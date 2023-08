L'Ajuntament de Barcelona endureix les sancions per orinar, beure alcohol i fer pintades al carrer

L'Ajuntament de Barcelona ha endurit les sancions per incivisme al carrer, concretament, per orinar, fer pintades i beure alcohol. . De mitjana, es tracta d'un increment del 55% de imports previstos per algunes sancions. En aquest sentit, i tal com va explicar Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat, quan va presentar la mesura, els exemples d'incivisme que més cars sortiran a la ciutadana són orinar al carrer (que passa de 200 a 300 euros) i fer pintades a edificis (de 300 a 500 o fins a 600 si són edificis patrimonials). Així mateix, la sanció per beure al carrer es podria elevar també fins a 600 euros depenent del cas.

Es tracta d'una mesura que ja va anunciar Batlle a finals de juliol, i que ha entrat ara en vigor. Segons ha explicat, la Guàrdia Urbana ja ha donat les indicacions als agents i s'han adequat els seus dispositius PDA per tramitar les sancions amb els nous imports.

Pla Endreça

És una de les mesures del Pla Endreça, que té com a objectiu la millora de les percepcions sobre neteja i inseguretat a la ciutat i que preveu fomentar el civisme i la convivència. "El Pla Endreça suposa limitar activitats invasives a l'espai públic", ha sentenciat Batlle en unes declaracions.