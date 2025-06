Justícia repartirà paper de plata sense plom als presos addictes per afavorir que inhalin en comptes de punxar-se

El Departament de Justícia repartirà paper de plata sense plom entre els presos drogodependents de Brians 2. Segons la conselleria, es tracta d’una mesura per “afavorir que els interns consumeixin determinades substàncies per via nasal i no intravenosa”. És a dir, evitar que es punxin. Això, diuen, minimitza el dany que provoquen les drogues, redueix les sobredosis i elimina el risc de transmissió de malalties infeccioses, ja que no es fan servir xeringues.

Fonts de Justícia asseguren que aquesta mesura ja s’ha posat en pràctica entre els interns que són usuaris del Centre d’Atenció i Seguiment de la drogodependència de Brians 1. I ara s'ampliarà als presos de Brians 2 que també estiguin en tractament per una addicció a les drogues. La decisió, però, ja ha topat amb les crítiques dels treballadors penitenciaris. D’entrada perquè no se’ls ha tingut en compte, diuen, però també perquè creuen que és contradictori lluitar contra l’entrada de drogues a la presó i, alhora, acceptar que hi són i oferir als interns addictes elements per consumir.

"Com a garants de la seguretat, quan veiem un intern que ha consumit substàncies l'hem de portar a infermeria, hem de fer uns informes... El perjudica el fet de consumir a l'hora d'obtenir permisos penitenciaris. Mentre estem fent aquesta tasca per un costat, per l'altre li donem paper perquè es droguin?", es pregunta la líder d'UGT al sector de les presons, Montse Balaguer, en declaracions a Onda Cero. "Fem escorcolls de cel·les, de persones, molt sovint per buscar drogues. Aleshores aquesta mesura és contradictòria", apunta Alberto Gómez, del CSIF, als micròfons d'aquesta casa.

"La seva distribució en cap cas és lliure"

En aquest sentit, des del Departament matisen que “en cap cas la distribució de paper de plata sense plom és lliure ni pretén facilitar el consum de drogues dels interns”. Per contra, insisteixen, només se’n reparteix a aquells interns a qui els ho hagi autoritzat el Centre d’Atenció i Seguiment de la drogodependència.

Però justament això, el fet que sigui un material escàs i que possiblement anirà buscat, preocupa als funcionaris. "Com que serà cobdiciat, passarà a formar part de totes aquelles substàncies i objectes susceptibles de ser traficats i de generar deutes i problemes dins de la presó", augura Balaguer. "Nosaltres ens hem d'encarregar de la seguretat del centre, i no sabem si això suposarà una mena de comerç o de mercat negre", afegeix Gómez.

Amb tot, els sindicats demanen que Justícia faci marxa enrere i que tots els canvis d’aquesta mena es comuniquin i es debatin amb els treballadors.

"És una aposta per la salut"

Més enllà de la polèmica que puguin generar mesures com aquesta, cal preguntar-se si tenen o no sentit. Segons els experts, tot i que la finalitat ha de ser eliminar el consum de drogues, mentre no s’arriba a aquesta desintoxicació, és important reduir al mínim els riscos associats. Això és el que defensen des d’Energy Control, que es dedica precisament a acompanyar els consumidors i a minimitzar el dany que els puguin causar les drogues.

Des d’aquesta entitat, doncs, entenen la mesura del Departament de Justícia de repartir paper de plata sense plom a la presó de Brians. "El consum inhalat consisteix a escalfar la substància per obtenir els seus efectes. El paper de plata [el material que se sol fer servir] pot contenir alguns metalls que, quan s'escalfen, desprenen un efecte neurotòxic que està directament relacionat amb el deteriorament cognitiu", argumenta Nicolas Franconetti, coordinador de l’àrea de sortides i voluntariat d’Energy Control, en declaracions a Onda Cero.

Pel que fa a prioritzar que els consumidors inhalin les drogues en comptes de punxar-se-les, Franconetti recorda que la venipunció fa que la substància entri directament a la sang. Per tant, aquesta via de consum és més perjudicial que la inhalada. "Si el consum és inhalat, es perd una quantitat considerable de la substància en el fum. En canvi, en el consum injectat s'absorbeix gairebé el 100% de la substància i l'impacte és més fort", assegura.

Amb tot, Franconetti defensa que "apostar per la reducció de riscos en el consum és apostar en salut" i que això sempre és positiu, encara que generi polèmica.