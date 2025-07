Incendis més freqüents i més ferotges

Els incendis de la Segarra i el Baix Ebre han estat més virulents i ferotges que els que patíem fa uns anys. A més, cal tenir en compte la simultaneïtat de focs, un nou fenomen que arriba per quedar-se, ja que a Catalunya hi ha diferents punts calents repartits pel territori: l’Alt Empordà, les Terres de l’Ebre i les comarques centrals. Així ho explica a 'La Brúixola' la catedràtica del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic de la UPC, Elsa Pastor, que assegura que "arribem massa tard" per capgirar la situació. Pastor apunta que "cal empoderar la població" i, per aquest motiu, han tirat endavant un laboratori de proves per estudiar eines perquè les persones afectades siguin capaços de minimitzar els riscos en cas d'incendi des de les seves llars.