"Illa governa per inèrcia, sense pressupostos i sense majoria parlamentària"

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, fa balanç de l'actualitat a 'La Brúixola'. Preguntat sobre l’acord entre Educació, CCOO i UGT per incrementar un 30% el complement salarial dels docents, Fernández ha volgut separar el debat laboral del que considera el veritable problema del país: el model educatiu: “El model comprensiu ha convertit les aules en un balneari. Fa dècades érem un referent i avui som a la cua. Això és el que ha d’afrontar el Govern, no només parlar de sous", assegura.
Pel que fa als pressupostos, Fernández parla "d'incapacitat del Govern d'Illa per liderar res". Assegura que "fa el mateix que Sánchez: governar per inèrcia, sense pressupostos i sense majoria parlamentària". En matèria d'habitatge, el líder del PP català parla del que anomena el "model Colau-Illa-Sánchez" que, segons ell, consisteix a "atacar sistemàticament la propietat privada".
Sobre Rodalies: "En política, mentir té conseqüències"
Fernández considera “desastrosa” la gestió del caos ferroviari arran de l'accident de Gelida i denuncia que el govern hagi “amagat durant anys” l’estat real de la infraestructura: "Puente i Paneque van dir que teníem la millor xarxa ferroviària d’Occident. Era mentida. Si menteixes així, has de dimitir". Reconeix que els governs anteriors tampoc van executar prou inversió, però puntualitza que l’obligació de rendir comptes és del govern actual. Preguntat per la marxa del secretari general de NNGG cap a Vox, Fernández li desitja sort: "El PP és un partit on es pot discrepar, cosa que no passa a Vox, on expulsen qualsevol veu crítica". També ha assegurat que descarta cordons sanitaris contra cap formació, tot i considerar escandaloses les idees d’Aliança Catalana.