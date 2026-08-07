La guerra tecnològica entre els Estats Units i la Xina entra en una nova fase marcada per la intel·ligència artificial

La competició entre els Estats Units i la Xina ja no es juga només en l'àmbit comercial. Segons Javier Borràs, investigador i editor del CIDOB, la veritable batalla és tecnològica i té la intel·ligència artificial com a gran protagonista. Actualment, els Estats Units mantenen avantatge gràcies al control dels xips més avançats, indispensables per entrenar i fer funcionar models d'IA.
Les restriccions a l'exportació d'aquests components busquen frenar el desenvolupament tecnològic xinès. Tot i això, la Xina està impulsant una estratègia d'autosuficiència per reduir la seva dependència exterior i desenvolupar tecnologies pròpies. Paral·lelament, aposta per aplicar la IA a sectors com la indústria, la salut o l'educació per obtenir beneficis pràctics i econòmics.
Pel que fa a Europa, Borràs considera que es troba en una posició secundària respecte a les dues grans potències. En lloc de competir directament amb elles, defensa que la Unió Europea hauria de concentrar-se en sectors estratègics on pugui aportar valor i mantenir influència global.
L'expert també reivindica la regulació europea com una eina per protegir els ciutadans i orientar el desenvolupament tecnològic, sempre buscant l'equilibri entre innovació i seguretat.