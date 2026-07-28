Grup d’Estudi: humor, crítica i art per qüestionar les institucions culturals

Grup d’Estudi és conegut per posar sota la lupa els mecanismes que determinen què es considera rellevant dins del món de l’art contemporani. A través de projectes que juguen amb convocatòries, jurats i processos de selecció, el col·lectiu busca evidenciar les contradiccions i les parts més opaques d’un sistema on conceptes com la “qualitat artística” sovint depenen de criteris subjectius. “Qualsevol procés de selecció és injust per definició”, apunta Carbonell durant la conversa.
La Berta Esteve també reivindica la necessitat de qüestionar idees molt esteses sobre l’art contemporani, com la creença que una obra té més valor pel temps o la dificultat tècnica que comporta. Segons els integrants del col·lectiu, la relació entre una obra i qui la contempla depèn sovint de factors tan diversos com el context, la manera com es presenta o la capacitat d’interpel·lar l’espectador. “Potser no és tant si una obra és art o no, sinó si funciona o no funciona per a qui la mira”, defensen.
Malgrat la passió per la seva disciplina, tots dos reconeixen les dificultats de construir una carrera estable dins del sector. La manca d’estructures que generin ocupació, la dependència de convocatòries i la necessitat constant d’adaptar projectes a les demandes institucionals són alguns dels obstacles habituals. Preguntats sobre què dirien a un jove que vol dedicar-se a l’art contemporani, les seves respostes resumeixen les contradiccions del sector: “És un hobby molt maco”, ironitza Carbonell, mentre Esteve admet que viure de l’art és possible, “però a costa d’un tros de la teva ànima”.