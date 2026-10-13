El Gran Recapte alerta de l’augment de les “noves pobreses” i demana més voluntaris

El Banc dels Aliments ja prepara la 18a edició del Gran Recapte, que se celebrarà els dies 13 i 14 de novembre sota el lema “Tan gran que només hi faltes tu”. L’entitat alerta que l’encariment de la vida ha fet créixer el nombre de famílies treballadores, persones grans i llars monoparentals que tenen dificultats per assumir les despeses bàsiques.
La directora general del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, ha explicat a La Ciutat que enguany la campanya posa el focus en les anomenades “noves pobreses”. Són situacions que, segons Viladomiu, “no és que siguin tan noves, sinó que estan creixent, que estan aflorant i que cada cop són més visibles”.
Més de 170.000 persones necessiten ajuda alimentària
El Gran Recapte arriba en un context marcat per l’augment del cost de la vida. A Catalunya, els aliments i les begudes no alcohòliques s’han encarit prop d’un 32% en els darrers anys, mentre que moltes famílies han vist com cada vegada els costa més arribar a final de mes.
“Estem percebent com s’ha encarit la vida en el nostre entorn, sigui per l’habitatge o per les dificultats de poder mantenir aquesta cistella de la compra que s’ha encarit tantíssim”, ha assenyalat Viladomiu.
La responsable del Banc dels Aliments ha advertit que el perfil de les persones que necessiten suport és cada vegada més ampli. Inclou famílies amb feina, persones grans amb pensions insuficients, llars monoparentals i persones que viuen soles.
La principal crida: fer-se voluntari
El Banc dels Aliments demana enguany una participació especial de voluntaris. L’objectiu és cobrir els torns als supermercats i mercats durant els dos dies de campanya.
Els voluntaris han d’estar unes quatre hores a peu dret, lliurant bosses i animant els clients a col·laborar. Les inscripcions es poden fer a través del web granrecapte.org, on es pot escollir el barri, la cadena o el punt més proper a la feina o al domicili.
“Demanar pels altres és molt més fàcil que demanar per un mateix”, ha destacat Viladomiu, que també ha animat les famílies i els grups d’amics a apuntar-se junts. Aquest any, a més, el Gran Recapte estrena una aplicació per facilitar la inscripció i compartir els punts de voluntariat.
Quins aliments es poden donar?
Durant el Gran Recapte es recolliran aliments secs, ben envasats i amb una data de caducitat llarga, com ara llet, oli, arròs o pasta. Posteriorment, el Banc dels Aliments complementa aquestes donacions amb fruita, verdura i productes congelats.
Els menors de 16 anys poden participar-hi si ho fan acompanyats de la família o a través de l’escola. En cas que hi vagin sols, cal tenir com a mínim 16 anys.
Elisabet Viladomiu ha insistit que encara falten molts voluntaris: “Està demostrat que aquells punts i supermercats on hi ha voluntaris recullen molt més”. Ha comparat les quatre hores de col·laboració amb “dos partits de futbol, dues pel·lícules o quatre capítols d’una sèrie” i ha assegurat que és una experiència “gratificant” i fàcil de compaginar.