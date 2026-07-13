El Govern espera un dictamen "contundent" a favor de l'amnistia

La justícia europea haurà de pronunciar-se sobre l’amnistia i podria aplanar el retorn de Carles Puigdemont. L'expresident de la Generalitat continua acusat de malversació perquè el Tribunal Suprem considera que l’amnistia deixa fora aquest tipus de delicte. Aquesta és la raó per la qual no s’ha aplicat plenament la llei a l’expresident de la Generalitat ni tampoc al líder d’Esquerra Oriol Junqueras.
Una situació processal que podria canviar aquest dijous, espera el Govern català. El cap de l'Executiu, Salvador Illa, espera que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea "sigui clara i contundent". "Jo no tinc cap dubte sobre la llei d'amnistia", ha refermat en un esmorzar informatiu de RTVE i Efe.
El president de la Generalitat també s'ha adreçat al Tribunal Suprem per instar-li a "aplicar l'amnistia amb diligència" un cop es pronunciï el TJUE.
Des de l'independentismes s'expressen amb més cautela. El portaveu de Junts, Josep Rius, no vol fer cap pronòstic sobre el posicionament del TJUE, però sí que ha advertit que "la justicia espanyola és imprevisible".
I ERC, al seu torn, ha assegurat que el tribunal europeu "posarà davant del mirall l'Estat espanyol, els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia". Sobre la posterior aplicació per part del Suprem, la número dos dels republicans, Elisenda Alamany, ha recordat que "l'Estat no posa mai les coses fàcils als independentistes".