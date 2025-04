La generació Z, la menys heterosexual segons un estudi

Que la sexualitat ha canviat en els darrers anys és un fet. I que el moment àlgid de canvis i descobriments acostuma a ser a l'edat jove també. Doncs bé, un estudi elaborat per la Universitat Pompeu Fabra conclou que hi ha hagut un augment de la xifra de joves d'entre 13 i 27 anys que es consideren no heterosexuals. Aquesta situació, a més, és més freqüent en les noies, que s'identifiquen més com a bisexuals que no pas els nois. La recerca també posa de manifest que els joves més d'esquerres tenen una probabilitat més alta de definir-se com a LGTBI.

Per analitzar aquest estudi hem pogut parlar amb la professora de Ciències Polítiques i Socials de la UPF Maria Rodó: "Les etiquetes van caient, és un dels resultats principals de l'estudi. Hi ha un canvi important en la identificació com a heterosexuals. Una de cada quatre noies no s'identifica com a tal, i en els nois és un 10%". Per tant, la investigadora conclou que "hi ha més fluidesa en la identificació sexual, ho hem anat detectant en estudis qualitatius que portem anys fent i allà hem detectat que hi ha hagut canvis en generacions més joves. Teniem la oportunitat de mirar el seu abast en com s'dentificaven, i ho hem fet a través d'una enquesta com aquesta, i hem constatat que hi ha hagut aquest canvi a l'hora d'identificar-se en categories rígides".

Noies i bisexualitat

"En les noies de la generació Z hi ha mes d'un 15% que s'identifiquen com a bisexuals, el que també hem vist en altres estudis i contextos. Cada vegada hi ha identificacions menys fixes. Es pot atribuir a molts factors però el més evident és una concepció de la sexualitat més oberta, que la poden expressar d'una altra manera i per tant no es defineixen estrictament".

Bretxa generacional?

Aquesta tendència trenca amb una possible bretxa amb la següent generació, la dels mil·lenials?: "Estem veient que en la generació dels mil·lenials, és a dir els nascuts entre els 80 i els 90, en enquestes del 2017 i el 2022 veiem que també està canviant i hi ha un col·lectiu considerable en quant a considerar-se no heterosexual".

Sexualitat i ideologia

Sobre el fet que la majoria de joves que s'identifiquen com a no heterosexuals son d'esquerres, Rodó reconeix que "això ho voliem mirar perquè estan sortint informes com per exemple el CEO que estava mostrant una tendència que les noies joves s'identifiquen amb el feminisme i posicions polítiques més d'esquerres, també en qüestions com la immigració o el clima, i voliem saber si la qüestio sexual tambe tenia a veure amb la ideologia, i hem confirmat que sí". A més, afegeix que "s'esta veient arreu que el vot de dretes és més masculí, hem de començar a posar la questio LGBT en temes polítics. Cada vegada passa més que els nois heterosexuals tendeixen més a la dreta".

I és que, segons la investigadora de la UPF, "les formes d'identificació sexual estan construides històricament i políticament, i les possibiltiats que tens d'identificar-te seuxalment depèn del context. L'actual es complexe pero sí que s'esta veient en d'altres països que la tendència és aquesta"

Les xarxes, influents

"Ara hi ha un marc normatiu legal però també a nivell social i polític i cultural, de mitjans i representació d'altres formes de sexualitat i això dona lloc a llibertat d'expressió, i les xarxes també permeten acces a la informació o compartir amb d'altres persones amb les que comparteixes identificació sexual".