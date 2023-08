"Vaig decidir que denunciaria el genocidi de Ruanda a través de l'escriptura", Francesc Miravet

Francesc Miravet (1948, Barcelona) va estudiar tres anys a la Facultat de Medicina del Clínic de Barcelona. Va canviar de rumb per dedicar-se a la banca i ara es dedica a la seva passió, escriure.

"Despertar a Bujumbura" explica la història de l'Alba i el Narcís, que es coneixen estudiant Medicina a Barcelona i després s'enamoren, es casen i tenen dos fills. L'Alba té un fort sentiment de voluntariat des de jove i va a l'Àfrica a ajudar a les persones més desfavorides. Més endavant hi marxarà amb el Narcís a Ruanda on viuran les atrocitats que es van produir en aquest país entre 1993 i 1995. Es tracta d'una ficció que no segueix un ordre cronològic i que incorpora pensaments del protagonista. Durant l'entrevista a 'La Brúixola d'estiu' Miravet llegeix fragments que ens apropen a la història i ens obre la gana per llegir-la.