Fernando Trullols: "Tots tenim torbs i Balandraus a la nostra vida"

Tot i no ser un muntanyenc habitual, el director de 'Balandrau, vent salvatge', Fernando Trullols, assegura a 'La Brúixola' que la història l’ha “interpel·lat vitalment” i que l’objectiu era retratar no només el dramatisme del torb, sinó també l’exemple humà que hi ha al darrere. Per aconseguir-ne el realisme, l’equip va entrevistar supervivents, familiars i bombers, i va treballar durant anys combinant alta muntanya, efectes pràctics i escenaris recreats. Álvaro Cervantes, que interpreta el supervivent Josep Maria Vilà, va arribar a recrear un rescat real. “Ho va fer quatre vegades, amb un compromís impressionant”, explica Trullols.
El rodatge va estar marcat per la imprevisibilitat de la meteorologia: evacuacions, canvis constants de plans i la necessitat d’adaptar-se a les regles de la natura. “La muntanya dicta”, diu el director, que reivindica la importància d’una actitud humil davant el medi. Trullols també espera que el film ajudi a reflexionar sobre la seguretat i el respecte per la muntanya, però sense generar por: “Aquesta pel·lícula no és per espantar ningú, sinó per recordar que la vida és fràgil i preciosa”. Abans de l’estrena, supervivents i famílies van poder veure-la en privat. “Ho hem fet per ells. Ara la pel·lícula pertany al món”, conclou.