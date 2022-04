Favoritos pero sin confianzas

Pero con todo y eso y estar viviendo un gran momento de forma y de confianza en el que es casi imposible de doblegar a los de Xavi Hernandez, quedó demostrado en el partido del jueves pasado que los alemanes son un equipo muy duro, muy correoso, muy competitivo, muy directo y más difícil de doblegar que su clasificación en la Bundesliga haría presagiar. Al Barcelona le creó muchísimos más problemas de los que esperábamos y demostró que la eliminación del Betis y de otros equipos en este torneo, que le han permitido llegar hasta los cuartos de final, no es una casualidad. Es cierto que el Barcelona no hizo un buen partido en Fráncfurt y que si raya al nivel que nos ha ofrecido en choques como el del Santiago Bernabéu o en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid debe demostrar su superioridad sobre el conjunto germano y pasar la eliminatoria sin demasiadas apreturas, pero sin ninguna confianza pues ese es el origen de poder tener problemas, ese exceso de confianza que en algunos partidos le ha generado más problemas de los debidos a la actual Barcelona.

Además y se está comprobando en casi todas las eliminatorias que estamos viendo últimamente, el factor de valor doble del gol en campo contrario que ha desaparecido, ha igualado mucho más los partidos. Ya el Eintracht no viene penalizado por el gol de Ferran Torres en Frankfurt y parte literalmente de cero con el empate en el choque de la Ida.

Es muy importante que el público arrope al Barcelona en estos momentos y que acudan y que mantengan esa ilusión y esa comunión entre equipo y afición que se viene produciendo desde el pasado mes de enero y que ha llevado a que estemos viviendo los mejores momentos de la temporada del Barcelona en los que aún no conocemos los límites y hasta dónde puede llegar.

Tiene muy cerca el objetivo de plantarse en la finalísima de esta competición que además se jugaría cerca de casa, en Sevilla con muchos premios y no puede desaprovecharla. Creo que todos son conscientes y empezando por el entrenador y esta plantilla de jugadores que se le ha dado una bola extra esta temporada que les puede hacer terminar el año no solo con muy buena sensaciones y con un título y alguna alegría importante para los seguidores que prácticamente ya no esperaban nada.

A poco que el Barcelona esté a su nivel las semifinales están aseguradas.