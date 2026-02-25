L’analista política i periodista Estefanía Molina ha advertit en una entrevista a La Brúixola que Espanya es dirigeix cap a una “tempesta brutal” en menys d’una dècada si no s’afronten de manera estructural els problemes que afecten la generació jove, marcada —sosté— per la precarietat, l’empobriment i la frustració. Al seu nou llibre, "Los hijos de los boomers", defineix com una “galleda d’aigua freda” els discursos optimistes sobre la recuperació econòmica. Segons la periodista, malgrat els indicadors macroeconòmics positius, “la gent cada cop sent més que està més empobrida”. Argumenta que la classe mitjana espanyola i catalana porta “dues o tres dècades d’estancament salarial” i que aquesta regressió és la clau de molts moviments polítics recents, incloent-hi l’auge de l’extrema dreta. “El sistema ha deixat de generar benestar”, sentencia. Una de les tesis centrals del llibre és que la generació jove actual —tot i estar altament formada— afronta dificultats severes per emancipar-se o projectar una vida estable. Molina assenyala que el sistema es manté artificialment estable perquè els pares, la generació del baby boom, sostenen econòmicament els seus fills: “És una pau social fictícia. Els pares són el pedaç que ho aguanta tot”, lamenta.
Estefanía Molina: "L’ascensor social ha rebentat: l’únic ascensor és que els pares et paguin l’entrada d’un pis”
