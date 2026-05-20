Esquerra amenaça i Salvador Illa promet

Després d’haver facilitat l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, Esquerra Republicana ha advertit que podria retirar el seu suport al Govern de Salvador Illa si no es compleixen els acords d’investidura. Durant la sessió de control al Parlament, el diputat republicà Josep Maria Jové ha avisat el president que no es relaxi per haver obtingut el seu “sí” als comptes i ha remarcat que el pacte pressupostari no inclou cap dels grans compromisos que van permetre la seva investidura.
Davant d’aquest advertiment, Illa s’ha compromès a complir amb tot allò pactat amb Esquerra, inclòs el traspàs de la recaptació de l’IRPF a la Generalitat. El president ha agraït als republicans el seu “sentit de país” per haver donat suport als primers pressupostos de la legislatura i els ha emplaçat a seguir treballant plegats, malgrat les diferències ideològiques, durant la resta del mandat. Tot i les bones paraules, però, encara hi ha moltes incògnites obertes sobre qüestions clau.
Algunes d’aquestes incerteses queden en evidència coincidint amb la reunió bilateral Estat-Generalitat que se celebra aquesta tarda a Madrid. El PSOE ha ofert concessions com un canvi en la propietat del Consorci de la Zona Franca, mecanismes per blindar inversions a Catalunya i el finançament de la Línia Orbital Ferroviària. Tot i això, des de Junts, la diputada Mònica Sales ha qualificat aquests moviments de “cortina de fum”.
Entre els grans temes pendents hi ha com s’aprovarà al Congrés el nou model de finançament autonòmic, quan la Generalitat assumirà la recaptació de l’IRPF, els canvis en la governança aeroportuària i els detalls del traspàs de Rodalies, inclosa la futura operadora que hauria de substituir RENFE.
En paral·lel, el Govern també ha rebut pressió de diversos grups parlamentaris per resoldre el conflicte educatiu i millorar les condicions del professorat. La líder dels Comuns, Jèssica Albiach, ha obert la porta a renegociar el pressupost d’educació si cal incrementar la despesa per posar fi a la vaga, mentre que el líder del PP, Alejandro Fernández, ha criticat la falta d’acords i ha acusat l’executiu de deixar desemparat el sector.
Illa, per la seva banda, ha defensat que l’acord assolit amb els sindicats minoritaris suposa una “millora històrica” de les condicions laborals dels docents, tot i que el conflicte continua obert amb part del col·lectiu.
Malgrat les tensions polítiques, també hi ha hagut espai per a l’entesa al Parlament. Una àmplia majoria ha permès convalidar el primer decret del Pla Cura, impulsat pel Govern per millorar l’accés a les ajudes per a persones amb el grau màxim de dependència. El text ha tirat endavant amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana, i amb l’abstenció del PP i Vox.
Aquest paquet de mesures urgents, en l’àmbit dels Drets Socials, busca agilitzar el reconeixement del grau 3 de dependència i facilitar l’accés a prestacions, després que es fes públic que moltes persones morien abans d’obtenir aquest reconeixement. La consellera Mònica Martínez Bravo ha defensat que el decret suposa un canvi important per garantir una resposta més ràpida i eficient a les persones en situació de màxima vulnerabilitat.