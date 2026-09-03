ERC i Comuns pressionen Illa per Ceuta i exigeixen explicacions per la crisi educativa

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha reclamat una resposta urgent davant la situació a Ceuta i ha assegurat que l'Estat "no ha estat a l'altura" de la crisi viscuda durant les últimes setmanes. Capella ha insistit en la necessitat de posar el focus en el drama humà de les persones que es veuen obligades a abandonar el seu país i ha defensat una atenció especial als menors que han arribat a la ciutat autònoma. Alhora, ha considerat que tant el govern espanyol com el Marroc tenen responsabilitats en la gestió del que ha succeït.
En clau catalana, ERC ha valorat la destitució de la secretària general d'Educació, Teresa Sambola, com una mesura insuficient per aclarir les irregularitats detectades en les proves PISA. Capella ha qualificat el cessament de "més maquillatge que una altra cosa" i ha exigit explicacions al president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva compareixença al Parlament. Els republicans continuen defensant la necessitat d'un gran acord de país en matèria educativa que impliqui administracions, comunitat educativa i grups parlamentaris.
Per la seva banda, el portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, ha participat en les mobilitzacions convocades amb motiu del Dia de Ceuta i ha acusat PP i Vox de fer una utilització "política i racista" de la crisi migratòria. Cid ha defensat el repartiment de menors entre les diferents comunitats autònomes i ha subratllat que Catalunya ha de formar part d'una resposta basada en la solidaritat. A més, ha advertit que si la consellera d'Educació, Ester Niubó, no aconsegueix reconduir el conflicte amb els docents durant les pròximes setmanes, podria arribar el moment d'exigir-ne responsabilitats polítiques. En matèria d'habitatge, els Comuns han reiterat la necessitat de combinar la construcció d'habitatge protegit amb noves mesures per limitar l'especulació immobiliària.