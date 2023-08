Els vigilants de l'aeroport del Prat negocien amb l'empresa a 3 dies de començar la vaga

Els vigilants de l'aeroport del Prat han mantingut contactes extraoficials amb l'empresa I-SEC, però no han estat satisfactoris. Segons el Comitè de Centre, no toquen punts importants com els abusos de poder i la pujada salarial, i les mesures que proposen són a llarg termini.

Segons Genoveva Sierra, l'empresa ha tingut una "conducta antisindical enorme, ja que han emès comunicats dient que no vagin als sindicats i que vagin directament a les oficines".

Abús de poder

Segons el sindicat, ja s'han presentat cinc sol·licituds d'expedients d'abús de poder contra els responsables de seguretat, però estan pendents de la resolució de Treball. Fidel Gómez, membre del sindicat, denuncia insults per part dels responsables de seguretat davant de passatgers. "És inadmissible que un responsable pugui venir a insultar i a cridar un treballador. No hauriem d'estar de parlant d'això avui en dia", afirma.

La solució, segons el comitè, passa per canviar els directius de l'empresa. Els motius de la vaga són les hores extres obligatòries, manca de personal (sobretot dones), i falta de descansos, principalment. La vaga podria començar dijous 10 d'agost i es podria allargar de manera indefinida.