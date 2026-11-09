"Els usuaris no podem continuar pagant els plats trencats d'aquest conflicte"

Carles Garcia, president de la PTP, explica a 'La Brúixola' que l'impacte del conflicte entre els maquinistes i Renfe recau directament sobre els passatgers. "Hem de tenir present que aquesta conflictivitat està afectant la mobilitat de 350.000 persones al dia" i ha insistit que "qui està pagant els plats trencats són els usuaris".
Sobre una de les reivindicacions dels maquinistes, relacionada amb els canvis en l'inici de torn, el president de la PTP considera que algunes de les noves operatives no tenen sentit. Com a exemple, ha explicat que "un maquinista que viu a Vic i té el tren a Ripoll no hauria d'anar primer a Sants per després tornar cap a Ripoll", una situació que també afecta la conciliació laboral.
La PTP també denuncia la manca d'informació que pateixen habitualment els viatgers. Segons Garcia, es tracta d'un problema estructural que va molt més enllà de les incidències dels darrers dies.