LA SALUT DEL TEATRE

Els teatres de Barcelona viuen un Nadal daurat amb rècord de musicals i públic fidel

El mes de desembre és el més important per a les sales de teatre de Barcelona. Són les setmanes daurades, tant per volum d’espectadors com per recaptació. Les darreres dades ho confirmen: aquest va ser el mes de l’any 2024 amb més afluència a les sales.

Robert Calvo

Barcelona

Una imatge de la platea d'un teatre preparada per celebrar la Diada del Teatre.

Barcelona es consolida com a capital teatral aquest desembre, amb una cartellera excepcional que combina grans musicals, espectacles familiars i propostes per a tots els gustos. Segons Toni Albadalejo, vicepresident de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), “tenim les sales molt contentes, amb molt de públic i amb els millors espectacles perquè les famílies vinguin a gaudir del millor Nadal en els teatres”. Amb ell hem abordat la salut del teatre en una entrevista al programa La Ciutat.

Consolidar els 3 milions

La temporada passada va tancar amb 3,1 milions d’espectadors i 94 milions d’euros, i tot apunta que les xifres es mantindran o fins i tot superaran. Tot i així, Albadalejo insisteix: “No volem parlar de rècords, sinó consolidar aquestes xifres i agrair molt al públic fidel que ens acompanya”. De fet, Barcelona viu una situació excepcional: 10 musicals en cartellera, entre els quals destaquen 'El fantasma de la ópera', 'Tootsie', 'El petit príncep' i 'Germans de sang'. “Aquest any ha estat una nota de color”, afirma Albadalejo, que celebra també que molts d’aquests espectacles siguin en català, superant els que es fan en castellà.

'Cap butaca buida': la gran cita del teatre

La mirada ja està posada en la tercera edició del 'Cap Butaca Buida. La cita és el proper 21 de març de 2026 i comptarà amb més de 240 teatres adherits. La solidaritat d'aquesta edició anirà en favor de 'Freedom for Gaza'. L'objectiu d'aquesta diada és fomentar l'hàbit d'anar al teatre. Diu Toni Albadalejo: “Hem creat la Diada del Teatre, tal com hi ha la de Sant Jordi”.

