El sector del llibre preveu tancar l'any amb un nou rècord: 1.500 milions de facturació a l'Estat

El Gremi d’Editors de Catalunya preveu tancar el 2025 amb un creixement moderat, del 4%, que permetrà tornar a assolir una xifra rècord: 1.500 milions d’euros de facturació a tot l’Estat. Catalunya s’endurà el 20% d’aquest total, és a dir, uns 300 milions, i un terç –100 milions– correspondrà al llibre en català.
El llibre en paper continua sent el gran motor de la indústria editorial, amb el 94% de les vendes, i la gran majoria es venen a les llibreries, que concentren el 75% de les transaccions. La narrativa de ficció creix al voltant d’un 15%, com també ho fa la literatura juvenil, que ha duplicat les seves xifres en els últims tres anys.
Precisament, el rejoveniment dels lectors és una de les grans notícies per al president del Gremi, Patrici Tixis: "Veníem d'una època en què es deia que el jovent no llegia, que a partir dels dotze o tretze anys es deixava la lectura per passar-se a les pantalles. Ara, en canvi, ens trobem que els joves cada vegada s'interessen més per la literatura".
40a Nit de l'Edició
El sector ha compartit aquest balanç anual amb motiu de la 40a Nit de l'Edició, que se celebrarà a partir de les set de la tarda al Teatre Goya de Barcelona. Allà es lliurarà el Premi Atlàntida al pedagog i filòsof Gregorio Luri i el Memorial Fernando Lara distingirà Arpa Editors. Amb tot, les dades definitives es coneixeran un cop passada la campanya de Nadal, la segona més important per al sector.