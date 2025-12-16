Daniel Sirera (PP Barcelona): "Collboni puja les sancions a l'ordenança, però després no les cobra"

La modificació de l'ordenança del civisme contempla multes a 3.000 euros, més dures que l'actual règim sancionador. Unes multes que l'Ajuntament voldrà cobrar al moment o com a mínim ho procurarà. Per això l'alcalde Collboni ja ha explicat que els agents de la Guàrdia Urbana comptaran amb datàfons per poder fer el pagament a l'instant de ser multat. Això no ha convençut al grup Popular al consistori, que votarà en contra d'aquest nou redactat. El seu president, Daniel Sirera, explica a La Ciutat que les sancions són correctes però que "si la gent no acaba pagant, ja es pot posar a 3.000 o a un milió d'euros". El que lamenta Sirera és que "encara no hi ha mecanismes de cobrament".
El que la fa, l'ha de pagar
Daniel Sirera diu que cal fer pagar als incívics el preu dels seus actes. Destaca, per exemple, l'elevat cost que tenen per a l'erari públic les pintades i grafittis als combois del Metro de Barcelona. "L'Ajuntament diu que a partir d'ara els que pinten, hauran de pagar la neteja, però primer els haurem d'enxampar pintant, que no és fàcil". El cap de llista dels Populars per a les properes eleccions municipals a Barcelona apunta que la seva formació ha portat diferents propostes tamt al Plenari com a les Comissions en aquest sentit.
Pressupostos sense suports suficients
L'alcalde de Barcelona assegura que el proper 1 de gener, Barcelona tindrà pressupostos. I tot fa pensar que així serà. Però el líder Popular a Barcelona, Daniel Sirera, recorda la debilitat d'aquest executiu municipal i també d'un alcalde que s'ha d'enfrontar a la qüestió de confiança per poder aprovar aquests comptes. Per això reclama a Jaume Collbomi que "no faci pactes amb uns, en contra dels altres". I posa d'exemple el cas de la Diputació de Barcelona, on pràcticament la totalitat dels partits han donat llum verda als perssupostos.
Posar fre a la inseguretat
Daniel Sirera diu que la situació de la inseguretat a Barcelona és molt preocupant. I destaca les dades més gruixudes pel que fa a agressions sexuals: n'hi ha, com a mínim, una al dia. Aquest serà, juntament amb l'habitatge, el gran tema de la propera campanya electoral municipal a Barcelona. Sobre el problema habitacional que té la ciutat, el grup Popular aposta per construir més pisos en sòl destinat a equipaments. La proposta contemplaria la requalificació del terreny per a poder-hi aixecar nous habitatges que permetessin donar alè al mercat.