Els socis d’investidura pressionen Illa per complir els acords clau del mandat

Des d’Esquerra, el missatge és clar: el finançament singular és la pedra angular del mandat. El líder parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, ha instat Illa a activar tots els mecanismes polítics per garantir que la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, compleixi amb la literalitat de l’acord signat. “La prova del cotó arribarà aviat”, ha advertit Jové, deixant entreveure que la paciència republicana té límits.
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterat el seu compromís amb el finançament i els pressupostos, però ha evitat entrar en confrontació directa, apel·lant a la responsabilitat institucional.
Els comuns exigeixen que s'apliqui la llei de l'habitatge
Els Comuns, en canvi, han centrat el seu discurs en la justícia social i l’habitatge, reclamant al president que no es limiti a construir més pisos, sinó que impulsi polítiques estructurals que blindin els drets socials. Jèssica Albiach ha qualificat d’insuficient l’anunci de construir 200 mil nous habitatges, i ha demanat sancions "d’una vegada".
Junts per Catalunya: crítica frontal i amenaça de ruptura
Junts per Catalunya ha elevat el to, acusant Illa de “servilisme” envers Madrid i el PSOE. El president del grup parlamentari, Albert Batet, ha denunciat que Catalunya es troba en “estat de coma institucional” i ha advertit que el suport al govern de Pedro Sánchez podria estar en risc si no es ratifiquen els acords pactats. Junts presentarà dijous una proposta de resolució que inclou el preàmbul de l’acord d’investidura, deixant clar que el compliment és condició indispensable.
Illa ha respost recordant que l’alternativa a Sánchez seria un govern PP-VOX, que al seu parer suposaria un retrocés en drets i llibertats. Ha assegurat que el seu executiu no interferirà en els acords entre Junts i el PSOE, i que la seva prioritat és governar per Catalunya.
Seguretat, immigració i fiscalitat al centre del debat
PP i VOX han aprofitat el debat per criticar les polítiques del govern en matèria de seguretat, immigració i fiscalitat. Alejandro Fernández (PP) ha acusat Illa de ser un “mediador” entre l’independentisme i el govern central, mentre que Ignacio Garriga (VOX) ha vinculat la immigració amb la inseguretat als carrers, responsabilitzant tant el govern com l’independentisme.