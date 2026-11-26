Quan una persona necessita ajuda per desenvolupar les activitats de la vida diària, pot sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència i accedir a diferents serveis i prestacions. Tot i això, el procés pot generar dubtes entre les famílies.
Com es tramita el reconeixement?
Segons ha explicat Alicia Fernández, membre de la Junta del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, la sol·licitud es pot fer telemàticament, amb l’IDCAT Mòbil, però també presencialment a les oficines de Benestar Social. A més, els familiars, els serveis socials municipals i els professionals del CAP poden ajudar a iniciar el tràmit.
Després de la sol·licitud, es fa una valoració que determina el grau de dependència de la persona. A partir d’aquí, els serveis socials elaboren el Programa Individual d’Atenció, conegut com a PIA, que té en compte tant les necessitats físiques com la situació familiar, social i econòmica.
Serveis i prestacions disponibles
La Llei de Dependència permet accedir a serveis com les residències, els centres de dia o l’atenció domiciliària. També contempla prestacions econòmiques per ajudar a pagar serveis privats acreditats o per facilitar les cures dins de l’entorn familiar.
La prestació per cuidador la rep la persona dependent, però està destinada a contribuir a la seva cura i a mantenir, tant com sigui possible, la seva autonomia al domicili. En alguns casos, els cuidadors no professionals també poden acollir-se a un conveni especial amb la Seguretat Social.
La importància de demanar assessorament
Alicia Fernández recomana adreçar-se sempre a una treballadora o un treballador social davant de qualsevol dubte. Aquests professionals poden informar, orientar, tramitar el PIA i fer el seguiment de cada cas.
La consulta es pot fer tant als serveis socials d’atenció primària com al centre d’atenció primària. “Cada família és un món i cadascú té les seves necessitats i circumstàncies personals”, ha remarcat Fernández, que insisteix que el primer pas és demanar ajuda i deixar-se assessorar.