Els Premis EduCAC consoliden l’educació mediàtica a les aules catalanes

L’educació mediàtica continua guanyant pes als centres educatius catalans. La 23a edició dels Premis EduCAC, impulsats pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, ha tornat a posar en valor la feina d’alumnes i docents que treballen per desenvolupar una mirada crítica davant els mitjans i les pantalles. L’acte de lliurament dels guardons, celebrat al Teatre Conservatori de Manresa, va reconèixer projectes de diferents etapes educatives i va evidenciar la consolidació d’una iniciativa que suma ja més de dues dècades de trajectòria.
Segons la vicepresidenta i consellera del CAC, Laura Pinyol, aquests premis són “una festa molt bonica” que permet comprovar any rere any la capacitat transformadora dels projectes educatius vinculats a la comunicació i els mitjans.
Més de seixanta propostes per fomentar una ciutadania crítica
En aquesta edició s’han presentat més d’una seixantena de projectes, una xifra que confirma l’interès creixent de la comunitat educativa per treballar les competències mediàtiques a l’aula.
“Els treballs que ens arriben tenen al darrere una mirada crítica i un aprenentatge sobre com fem servir la tecnologia per entendre el món que ens envolta”, explica Pinyol.
Els guardons es divideixen en tres categories: projectes audiovisuals elaborats per alumnes de centres educatius, iniciatives impulsades pel professorat i treballs de recerca o produccions audiovisuals d’estudiants de batxillerat.
Projectes que deixen empremta dins i fora de l’escola
Un dels aspectes que més destaca el jurat és l’impacte que aquestes iniciatives generen en les comunitats educatives.
Entre els projectes premiats, Pinyol ressalta el treball de l’escola Minyons d’Urgell de Fondarella, on alumnes d’entre tres i cinc anys van impulsar una campanya de sensibilització sobre la supervivència de l’os polar.
“Van fer un telenotícies, un documental, una cançó i una campanya de sensibilització. El projecte era una joia perquè l’impacte que va tenir en les famílies va ser meravellós”, afirma.
També han estat reconegudes iniciatives desenvolupades en escoles d’educació especial, on els recursos audiovisuals s’han convertit en eines d’aprenentatge i inclusió.
La ràdio escolar, una eina educativa de primer nivell
La ràdio ha tornat a tenir un protagonisme destacat en aquesta edició dels Premis EduCAC. Diversos projectes radiofònics han estat guardonats per la seva contribució al desenvolupament de competències comunicatives, tecnològiques i crítiques.
“La ràdio a l’escola és gairebé incompatible per fer tot el que ha de ser l’educació mediàtica”, assegura Pinyol. “Permet aprendre què és rellevant, com s’explica una història i quins recursos necessites per comunicar-la.”
Entre les experiències reconegudes hi ha la Ràdio Estalella, la iniciativa de l’Institut Torrent dels Alous de Rubí i la ràdio escolar Canal de Reporters de Besalú, exemples de projectes consolidats que han generat continuïtat al llarg dels anys.
El paper imprescindible del professorat
Una altra de les claus de l’èxit dels Premis EduCAC és la implicació dels equips docents, que sovint lideren i acompanyen els projectes des de la seva concepció fins a la presentació final.
“Els docents són una inversió de futur. Sense aquesta implicació dels mestres no arribaríem als llocs on arribem”, defensa Pinyol.
La consellera recorda que l’educació mediàtica no forma part del currículum obligatori com a matèria específica, fet que converteix la dedicació dels centres educatius en un element encara més rellevant.