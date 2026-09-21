Els partits es divideixen davant la ronda de contactes del Govern sobre Educació

La ronda de contactes convocada pel Govern per analitzar la situació de l'educació a Catalunya ha generat respostes dispars entre els partits polítics.
Mentre algunes formacions veuen les reunions com una oportunitat per buscar consensos i plantejar propostes, d'altres consideren que la iniciativa arriba tard o que respon a una estratègia política més que no pas a una voluntat real de transformar el sistema. Entre els partits que participaran en les trobades hi ha formacions que defensen la necessitat de mantenir oberts els canals de diàleg en una qüestió que afecta directament el futur del país.
Les formacions favorables a assistir insisteixen que els mals resultats educatius i els reptes estructurals del sistema exigeixen una resposta compartida i transversal. Per contra, altres grups han decidit no formar part de la ronda o hi han expressat reserves. Les crítiques se centren en la manca de mesures concretes i en la conveniència d'obrir un nou espai de debat sense haver desplegat encara actuacions efectives per revertir la situació.
Des de l'Executiu es defensa que la iniciativa busca escoltar totes les sensibilitats polítiques i construir acords de país en matèria educativa. Tanmateix, les discrepàncies sobre la conveniència de participar-hi han acabat convertint la mateixa convocatòria en un reflex de la fragmentació política actual i de la dificultat d'assolir consensos amplis en una qüestió considerada estratègica per Catalunya.