CRIM ORGANITZAT

Els Mossos proposen endurir penes per combatre els narcoassassinats a Barcelona

Els tirotejos vinculats a la marihuana reobren el debat sobre les penes

Ricard Jiménez

Barcelona |

Els Mossos proposen endurir penes per combatre els narcoassassinats a Barcelona
Els Mossos proposen endurir penes per combatre els narcoassassinats a Barcelona | ACN

Els Mossos d’Esquadra proposen incrementar les penes de presó per frenar el creixement del crim organitzat vinculat a la marihuana. En concret, plantegen elevar fins als 9 anys les penes per macroproducció i fins als 5 anys per la tinença d’armes de foc il·legals.

Segons el cos policial, una reforma legal en aquesta línia permetria combatre els assassinats amb armes de foc que han sacsejat Barcelona en les últimes setmanes, mentre es treballa per desmantellar aquestes organitzacions criminals.

En només tres setmanes, Sarrià, el Poblenou i la Zona Franca han registrat tres morts a trets. Des de principis d’any, ja són sis les persones assassinades amb arma de foc a Catalunya.

Els Mossos vinculen directament aquests crims amb el negoci de la marihuana, que ha crescut de manera descontrolada a Catalunya aprofitant, segons denuncien, una legislació permissiva. Aquest context ha facilitat la implantació del crim organitzat i la professionalització dels narcotraficants, que utilitzen armes tant per protegir-se com per eliminar rivals, fins i tot a plena llum del dia.

Per posar fi a aquesta sensació d’impunitat, la policia defensa endurir el Codi Penal perquè la gestió de grans plantacions i la possessió d’armes il·legals impliquin l’ingrés immediat a presó.

Tot i això, els Mossos adverteixen que aquests assassinats —sovint executats per sicaris contractats per màfies— podrien continuar produint-se, especialment al litoral barceloní, on aquestes organitzacions tenen més presència. Destaquen que no segueixen patrons previsibles, fet que en dificulta la prevenció.

Amb tot, el cos policial vol transmetre un missatge de calma: aquests crims no tenen com a objectiu la població general, sinó persones vinculades al crim organitzat.

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