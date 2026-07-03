Els Mossos investiguen la mort a trets d’un menor de 15 anys a la Sagrera en un possible conflicte entre bandes

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’un adolescent de 15 anys que va rebre diversos trets la nit de dijous al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Tot i que la investigació es manté sota secret d’actuacions, la policia ha assenyalat que els primers indicis apunten que la víctima era l’objectiu dels autors dels trets i que no es tracta d’un incident fortuït o aïllat.
En una compareixença urgent davant dels mitjans, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i l’intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, han evitat aportar detalls sobre el cas. Amb tot, han insistit que els responsables de l’atac actuaven aparentment amb una víctima concreta en el punt de mira.
Aquestes declaracions arriben després que la consellera d’Interior, Núria Parlon, apuntés aquest matí a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació relacionaven els fets amb possibles enfrontaments entre bandes. Un fet que els Mossos han evitat confirmar.
Els Mossos alerten de la proliferació d’armes de foc
L’intendent Toni Rodríguez ha emmarcat aquest homicidi en un context de creixement de la violència armada vinculada a la criminalitat organitzada. Segons ha explicat, l’expansió del tràfic de marihuana està afavorint una major circulació d’armes de foc entre grups criminals. La policia també constata que aquest fenomen ja no afecta exclusivament adults vinculats al món delinqüencial, sinó que cada vegada implica persones més joves, tant com a víctimes com a presumptes autors.Davant aquesta situació, Trapero ha reclamat una reforma legislativa que endureixi les penes relacionades amb el tràfic de marihuana i la possessió il·legal d’armes de foc.
Set víctimes mortals en tiroteigs aquest 2026
La mort del menor de la Sagrera eleva a set el nombre de persones mortes en tiroteigs a Catalunya des de principi d’any. En només sis mesos, la xifra ja iguala la registrada durant tot el 2025.
Segons les dades facilitades pels Mossos, cinc d’aquests homicidis s’han produït a Barcelona, un a Badalona i un a l’Hospitalet de Llobregat. A més, enguany s’han registrat 65 incidents amb armes de foc, 22 dels quals han deixat persones ferides.