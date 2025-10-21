Els acomiadaments al final del període de prova augmenten un 400%

Avui ens volem fixar en una dada que resulta impactant: els acomiadaments per no haver superat el període de prova dels contractes indefinits s'han disparat un 400% del gener a l'agost d'aquest any, respecte al mateix període del 2019. És per això que els sindicats parlen de frau i denuncien que molts empresaris utilitzen aquesta via com un contracte temporal a l'ombra... Aquesta situació podria ser una conseqüència directa de la reforma laboral que va entrar en vigor l’any 2022 i que, entre altres coses, eliminava el contracte per obra o servei i el contracte eventual. Per exemple, i per donar dades que confirmen aquesta tendència, al juliol del 2019 el nombre d’acomiadaments per no super el període de prova va ser d’uns 10.000, mentre que aquest 2025, la xifra puja fins als 72.000. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat la Avelina Barja. Ella és advocada laboralista, socia del despatx d’advocats Sammos Legal, i ens ha explicat que "aquest canvi en la modalitat de contractació, que ha fet que els contractes temporals hagin quedat proscrits, ha provocat que en molts casos s'utilitzi el període de prova per extingir el contracte i per tant no incrementar les plantilles".
"D'aquesta forma, primer de tot, no hi ha indemnitzacions i després no et veus obligat a quedar-te com a treballador fixe a la plantilla al treballador, i per això aprofiten el període de prova", explica la Avelina. "El període de prova, quan es fa servir d'una manera legítima, és un període en el que el treballador i l'empresa poden valorar la seva aptitut pel lloc de feina que ha de cobrir, per tant és raonable i legítim, però hi ha casos en els que les empreses ho fan servir de forma fraudulenta", afegeix.
"El treballador pot reclamar i demanar un acomiadament improcedent o fins i tot nul, el problema és que són treballadors amb poca antiguetat i les indemnitzacions serien molt baixes. I comporta uns gastos molt elevats, pel que moltes vegades no els hi compensa", diu. "Per tant, una opció per intentar combatre aquests fraus seria fer inspecció de treball", conclou.