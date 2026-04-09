Educació mediàtica també a través de la literatura

Alumnes de segon d’ESO de l’Institut Manel Carrasco, al barri d’Horta de Barcelona, han participat en una activitat d’educació mediàtica a partir de la lectura de la novel·la Secrets, de Francesca Rodríguez. La proposta s’emmarca dins del programa Lectures Explosives, impulsat per Biblioteques de Barcelona, amb l’objectiu de fomentar la lectura entre els joves i estimular el pensament crític.
La novel·la narra la història d’una adolescent que reapareix després d’un segrest i planteja una trama vinculada al periodisme, les fonts d’informació i la construcció del relat mediàtic. Aquest context ha servit als estudiants per reflexionar sobre com es generen les notícies i quin paper tenen els mitjans en situacions complexes.
Segons expliquen els participants, la lectura ha resultat atractiva i fàcil de seguir, amb girs argumentals que mantenen l’interès. Més enllà de la trama, l’activitat ha permès identificar elements clau de l’educació mediàtica, com la necessitat de contrastar informació i analitzar diferents punts de vista.
Pensament crítica davant la desinformació
Durant la sessió, els estudiants han posat en comú els seus hàbits informatius i han reconegut la importància de verificar continguts, especialment en un entorn digital marcat per la rapidesa i la viralitat. Alguns han destacat que sovint les notícies que circulen per xarxes socials es consumeixen sense comprovació prèvia, fet que pot afavorir la desinformació.
La dinamitzadora del programa, Mon Mas, ha subratllat que l’objectiu principal és generar espais de conversa a l’aula i fomentar una lectura activa que vagi més enllà del contingut narratiu. També ha remarcat la importància de treballar el pensament crític com a eina transversal en l’educació, especialment en un context comunicatiu amb excés d’informació.
El programa Lectures Explosives combina la lectura amb trobades amb autors i activitats participatives, amb la voluntat de connectar els joves amb la literatura i amb els processos de creació i interpretació dels continguts.
Una aposta per l'alfabetització mediàtica
Aquesta iniciativa s’inscriu en un context més ampli de promoció de l’alfabetització mediàtica entre la ciutadania, especialment entre els joves. Projectes com aquest busquen reforçar la capacitat d’analitzar críticament els continguts informatius i entendre com es construeix el relat mediàtic.
Aquesta iniciativa s'inscriu en un context més ampli de promoció de l'alfabetització mediàtica entre la ciutadania, especialment entre els joves. Projectes com aquest busquen reforçar la capacitat d'analitzar críticament els continguts informatius i entendre com es construeix el relat mediàtic.