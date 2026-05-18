Docents bloquegen la Sagrada Família durant la vaga educativa a Barcelona

Els professors reclamen més inversió i responsabilitat parlamentària de cara l'aprovació dels nous pressupostos davant una situació d’emergència educativa

Centenars de docents han bloquejat aquest dilluns els accessos de la Sagrada Família de Barcelona en una nova jornada de vaga educativa al Barcelonès. La protesta, impulsada pels sindicats USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical, ha volgut visibilitzar el malestar del sector davant la manca de recursos i inversió en educació pública.

La concentració s’ha desenvolupat durant les primeres hores del matí i ha impedit temporalment l’entrada de visitants a la basílica. Aquesta retornarà els diners als visitants que havien comprat una entrada i s'han quedat sense poder accedir-hi. Els manifestants han recreat simbòlicament una aula escolar amb taules i cadires davant del temple per denunciar la situació dels centres educatius catalans.

Els sindicats reclamen al Departament d’Educació mesures urgents per revertir el que consideren una emergència educativa i demanen als grups polítics que no aprovin uns pressupostos sense millores reals per al sistema educatiu. Els sindicats majoritaris de l'educació reiteren que volen veure propostes reals i ganes de diàleg de cara la pròxima reunió de dimecres amb el Departament.

Després de l’acció a la Sagrada Família, els docents s’han manifestat pels carrers de Barcelona fins a la conselleria d’Educació, en una jornada marcada per la pluja i les consignes contra les polítiques educatives del Govern.

