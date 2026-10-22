Digitalitzar-se per guanyar temps i reduir errors: el consell d’Esofitec a les pimes

Moltes petites empreses comencen gestionant la seva activitat amb fulls de càlcul. És una eina útil i accessible, però amb el temps, pot acabar limitant l’eficiència del negoci. Així ho ha explicat a 'La Brúixola' el consultor ERP d'Esofitec, Rodrigo Orlando, que defineix l’Excel com un sistema “fràgil” més que no pas com un error. Segons Orlando, el principal inconvenient és la dependència de processos manuals i repetitius, que incrementen el risc d’errors i consumeixen temps. “Sempre hi ha una persona introduint dades una vegada i una altra”, assenyala. A més, adverteix que retardar tasques com l’emissió de factures pot acabar afectant directament la tresoreria de les empreses.
Guanyar temps i reduir errors
El consultor defensa que les empreses apostin com més aviat millor per sistemes de gestió professionalitzats. Tot i que el concepte pot semblar complex o pensat només per a grans corporacions, assegura que l’objectiu és simplement posar ordre als processos i facilitar el dia a dia de l’organització. Per a les empreses que ja treballen amb fulls de càlcul, el següent pas és tenir una visió més global del negoci, incorporant eines que permetin controlar proveïdors, clients, fluxos de caixa i l’estat real de la tresoreria per prendre millors decisions.