ESOFITEC

Digitalitzar-se per guanyar temps i reduir errors: el consell d’Esofitec a les pimes

El consultor ERP d’Esofitec, Rodrigo Orlando, defensa que els fulls de càlcul poden ser útils en les primeres etapes d’un negoci, però alerta dels riscos d’error, la pèrdua de temps i les limitacions per créixer i prendre decisions

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Barcelona |

Entrevista a Rodrigo Orlando, consultor EFP d'Esofitec

Moltes petites empreses comencen gestionant la seva activitat amb fulls de càlcul. És una eina útil i accessible, però amb el temps, pot acabar limitant l’eficiència del negoci. Així ho ha explicat a 'La Brúixola' el consultor ERP d'Esofitec, Rodrigo Orlando, que defineix l’Excel com un sistema “fràgil” més que no pas com un error. Segons Orlando, el principal inconvenient és la dependència de processos manuals i repetitius, que incrementen el risc d’errors i consumeixen temps. “Sempre hi ha una persona introduint dades una vegada i una altra”, assenyala. A més, adverteix que retardar tasques com l’emissió de factures pot acabar afectant directament la tresoreria de les empreses.

Guanyar temps i reduir errors

El consultor defensa que les empreses apostin com més aviat millor per sistemes de gestió professionalitzats. Tot i que el concepte pot semblar complex o pensat només per a grans corporacions, assegura que l’objectiu és simplement posar ordre als processos i facilitar el dia a dia de l’organització. Per a les empreses que ja treballen amb fulls de càlcul, el següent pas és tenir una visió més global del negoci, incorporant eines que permetin controlar proveïdors, clients, fluxos de caixa i l’estat real de la tresoreria per prendre millors decisions.

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