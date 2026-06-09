La digitalització, clau per fer créixer les empreses

En un entorn cada vegada més digitalitzat, les empreses han d'adaptar els seus processos per mantenir-se competitives i eficients. La transformació digital ja no és una opció reservada a les grans corporacions, sinó una necessitat que afecta tant petites com mitjanes empreses.
En aquest context, Esofitec, con a Partner Premium de Wolters Kluwer, treballa al costat de les organitzacions per ajudar-les a modernitzar la seva gestió interna i aprofitar les oportunitats que ofereix la tecnologia.
Més eficiència i menys tasques manuals
Segons explica Rodrigo Orlando, consultor ERP de Esofitec a Barcelona i Girona, la clau és analitzar la situació de cada empresa i definir cap a on vol evolucionar. "Més que optimitzar processos es tracta de guanyar temps", assegura Orlando.
L'objectiu és automatitzar tasques, estructurar correctament la informació i facilitar la comunicació entre departaments, treballadors, proveïdors i clients. Això permet reduir errors humans i dedicar més recursos a activitats de valor afegit.
El repte de transformar la cultura empresarial
Més enllà de la tecnologia, la transformació digital implica un canvi de mentalitat. Moltes empreses encara mostren resistència davant noves formes de treballar, especialment quan han funcionat durant anys amb els mateixos processos.
Per això, des de Esofitec insisteixen en la importància d'acompanyar les organitzacions durant tot el procés, facilitant l'adaptació dels equips i convertint la digitalització en una eina per créixer de manera ordenada i sostenible.
"Molts pensen que han de fer aquest canvi sols, però nosaltres estem a peu de pista per acompanyar i ajudar en aquests processos", conclou Rodrigo Orlando.
I remarca que comptar amb les eines adequades i amb un assessorament expert són els primers passos per convertir els reptes digitals en una oportunitat de futur.
La normativa impulsa el canvi
Les noves exigències legals, com la Llei ‘Crea y Crece’ o la normativa antifrau, també estan accelerant la digitalització empresarial.
"Per a nosaltres és una oportunitat, perquè aquesta obligació legal porta associada la possibilitat de digitalitzar les empreses", destaca Orlando.
L’arribada de noves normatives com Verifactu o la factura electrònica està accelerant la transformació digital de moltes empreses. Tot i això, n’hi ha que no han esperat que la llei les obligui i ja han iniciat aquest procés per iniciativa pròpia.
Segons explica Orlando, aquestes són les empreses que entenen la digitalització com una eina estratègica per controlar millor la informació, optimitzar processos i facilitar la presa de decisions.
Esperar fins a l’últim moment pot passar factura
Per contra, les empreses que ajornin l’adaptació als nous requisits legals podrien trobar-se amb dificultats importants quan les normatives entrin definitivament en vigor.
L’experiència, ens diu el Rodrigo Orlando, els hi diu que aquesta situació acostuma a provocar colls d’ampolla, fet que dificulta una transformació ordenada i efectiva.
“Adaptar-se a última hora genera estrès i obliga a fer implantacions molt més superficials, sense poder avançar fase a fase com caldria.”
Una inversió per créixer amb garanties
Des de Esofitec insisteixen que la digitalització no s’ha de veure únicament com una resposta a una obligació legal, sinó com una inversió de futur que permet guanyar eficiència i preparar l’empresa per créixer de manera sostenible.
Per això recomanen a les organitzacions que analitzin els seus processos actuals i aprofitin aquest moment de canvi per modernitzar-se amb temps i sense presses.
Per a Rodrigo Orlando, les noves normatives poden ser el detonant necessari perquè moltes empreses facin un pas que ja no es pot ajornar. “Cal aprofitar aquests canvis legals com una oportunitat per digitalitzar les empreses. És una inversió que et permet créixer de manera més ordenada i arribar més lluny.”
Amb les noves exigències cada vegada més a prop, Esofitec anima les empreses a anticipar-se als canvis i convertir la transformació digital en un avantatge competitiu per al futur.