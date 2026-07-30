Detingut el piròman de l'Anoia

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de tres incendis forestals a l’Anoia. El jutge ja n’ha decretat l’ingrés a presó provisional sense fiança després que la investigació l’hagi situat com a responsable del foc de Carme, declarat el 6 de juliol, que va arrasar més de 450 hectàrees i va afectar set municipis.
Els investigadors van localitzar l’origen de l’incendi al voral de la carretera BV-2131, on es van trobar restes cremades del cartró d’un paquet de llaunes de cervesa. A més, també vinculen el detingut amb dos incendis més registrats a la mateixa zona: un a finals de juny d’aquest any i un altre el juliol del 2024.
Aquest no ha estat l’únic incident relacionat amb el foc en les últimes hores. Els Bombers han aconseguit controlar els tres incendis que es van declarar simultàniament aquest dimecres a Catalunya. Un d’ells, a Canyelles, al Garraf, apunta a una negligència humana.
Segons l’Ajuntament, l’incendi es va originar després d’una explosió a pocs metres d’una casa ocupada on la policia local ja havia intervingut el dia abans per apagar una barbacoa il·legal. L’alcaldessa, Rosa Huguet, assegura que també s’estava cuinant just abans que comencés el foc. El consistori ha denunciat els presumptes responsables per negligència i reclama més eines per actuar contra aquest tipus de conductes.
Pel que fa als altres dos incendis, el del Baix Penedès ja està controlat i el de l’Alt Urgell, estabilitzat. En aquests casos, les primeres hipòtesis apunten a causes naturals.