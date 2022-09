Després de l’ictus, el primer any és crític per determinar l’evolució futura del pacient

Per posar-hi solució, l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), l’Hospital de Viladecans i l’Atenció Primària de l’Àrea Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut (ICS) han creat el programa Strack. Es tracta d’un nou model d’atenció integral que garanteix un seguiment personalitzat i remot els dotze mesos següents a l’ictus, amb una important implicació dels equips d’Atenció Primària. Fins ara, la part aguda –tot just després de patir l’episodi- està molt estandarditzada amb el Codi Ictus. Ara, Strack es proposa esdevenir una solució per a la fase crònica, que fins ara no comptava amb abordatge integral. L’atenció urgent davant un ictus és clau, ja que cada minut que passa moren dos milions de neurones. En els mesos posteriors, realment crítics, mancava coordinació per al seguiment de la rehabilitació i l’adherència al tractament, amb un risc de recurrència molt alt d’ictus, arribant a ser fatal. Carles Aguilar parla amb el Dr. Pere Cardona, director de la Unitat d’Ictus i del Programa Neurovascular de l’Hospital Universitari de Bellvitge.x el neuròleg de l’Hospital de Bellvitge i co-líder del programa Strack.