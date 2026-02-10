Desallotjat un campament a la Zona Franca de Barcelona per una plaga de rates

El repte del sensellarisme

Aquest dilluns l’Ajuntament de Barcelona ha dut a terme l’aixecament temporal d’un dels assentaments més grans de la ciutat, situat al carrer Número 2 de la Zona Franca, per motius de salubritat. Segons fonts municipals, la decisió s’ha pres per poder aplicar un tractament fitosanitari contra una elevada presència de rates detectada a la zona.

Redacción

Barcelona |

El campament, on vivien unes 175 persones, és objecte d’un seguiment habitual per part del consistori, que té controlades 132 d’aquestes persones i que avui n’ha identificat 75. L’Ajuntament explica que el producte utilitzat per eliminar la plaga pot resultar nociu per a les persones, motiu pel qual s’ha ordenat el desallotjament temporal i es vigilarà que ningú s’hi torni a instal·lar mentre durin els efectes del tractament.

Trasllat pacífic però sense alternativa habitacional estable

Les persones que vivien al campament han marxat pacíficament amb les pertinences que han pogut recollir. Tot i això, moltes s’han desplaçat només uns metres més enllà, assegurant que no tenen cap altre lloc on anar. Des del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) han explicat que oferiran allotjament temporal als casos més vulnerables. La directora del centre, Maribel del Moral, ha remarcat que es tracta d’un recurs puntual i que s’analitzarà cada situació individualment.

Entitats socials denuncien un “desallotjament encobert”

Tot i que l’Ajuntament assegura que no impedirà que les persones tornin a instal·lar-s’hi un cop finalitzada l’actuació fitosanitària, alguns afectats temen que aquesta operació sigui una estratègia per dissuadir-los. La Fundació Arrels comparteix aquesta preocupació. La responsable de l’equip jurídic, Eva Hobeich, ha denunciat que l’actuació equival a un “desallotjament encobert” i ha reclamat més recursos estructurals per fer front al sensellarisme a Barcelona. L’entitat insisteix que cal una resposta estable i coordinada que vagi més enllà de mesures puntuals.

L'oposició critica l'operatiu

La regidora de Barcelona en Comú, Carolina Recio, ha acusat l’alcalde Jaume Collboni de desplaçar, diuen, persones sense llar, ja que els allotjaments d’urgència estan col·lapsats. En aquesta línia, Esquerra també ha afirmat que l’operatiu d’aquest matí només és un pedaç i, per això, ha reclamat una resposta estructural i més recursos. Des de Junts, el seu líder a Barcelona, Jordi Martí, ha assegurat que el desallotjament arriba tard i és una operació de propaganda que no resol el problema de fons. Una opinió que comparteix el popular Daniel Sirera, que ha denunciat que Barcelona es degrada tot i "el paperot" de Collboni. VOX ha recriminat a Collboni que actuï a mitges i divideixi el problema en dos barris.

