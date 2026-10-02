La derrota al Congrés acosta unes eleccions anticipades?

El rebuig del Congrés als dos decrets sobre habitatge ha obert un nou escenari polític després que Pedro Sánchez anunciés un període de reflexió per decidir si avança les eleccions generals. A La Brúixola, Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, ha qualificat de “decebedor” el resultat i ha carregat especialment contra Junts, a qui acusa d’haver tombat un text que havia negociat fins a l’últim moment. Pedret considera que ara és “l’hora de la veritat” i ha fet una crida a la mobilització de l’electorat progressista, independentment de quan acabin celebrant-se les eleccions.
Davant aquest escenari, Daniel Cetrà, investigador en ciència política de la Universitat de Barcelona, considera que l’avançament electoral és ara “més probable que ahir”, però en cap cas inevitable. Entre els incentius que tindria Sánchez per convocar eleccions situa la possibilitat d’aprofitar el debat sobre l’habitatge, el bloqueig parlamentari i el conflicte amb Junts per mobilitzar l’electorat d’esquerres i controlar l’agenda política. Fer-ho ara també permetria celebrar les generals abans de les pròximes eleccions autonòmiques i municipals. En canvi, Cetrà recorda que avançar-les suposaria renunciar a gairebé un any de legislatura i adverteix que la crisi de l’habitatge també pot acabar desgastant el PSOE.
El vot de Junts també pot interpretar-se en clau electoral. Cetrà considera que la formació està intentant accentuar les seves diferències amb el Govern espanyol davant un eventual nou cicle electoral, en un context de competència política i amb la perspectiva del retorn de Carles Puigdemont. L’investigador apunta que Junts necessita demostrar que no ha fet “seguidisme del PSOE” i reforçar un perfil propi davant dels seus competidors. Una estratègia que, sumada a l’actual fragmentació parlamentària, pot dificultar encara més la continuïtat de la legislatura.